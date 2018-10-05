В центре Тюмени сегодня потерялся 3-летний мальчик

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-05T16:19:37+03:00

Полицейские быстро нашли его маму и доставили в отделение

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Хеппи эндом закончилась история с потерявшимся ребенком в центре Тюмени. Сегодня, 5 октября, возле торгового центра "Центральный" был найден 3-летний мальчик, который гулял один.

Растерянного малыша увидела девушка, она взяла ребенка за руку и отвела к автоинспекторам ДПС, которые оказались у торгового центра. Те в свою очередь передали мальчика полицейским городского отдела полиции №4.

- Выяснилось, что мама малыша ходила по магазинам и увлеклась настолько, что не заметила, как ребенок от нее сбежал, - рассказала "Комсомольской правде - Тюмень" пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина. - К счастью, она быстро спохватилась и стала искать мальчика. Полицейские нашли ее и вместе с ребенком отвезли в отделение.

Там с родительници взяли объяснительную и проверили по учетам.Семья оказалась благополучной, с женщиной провели профилактическую беседу и отпустили домой.