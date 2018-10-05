СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-05T16:05:48+03:00

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В Увате будут судить челябинского дальнобойщика. 47-летнего жителя Копейска разъезжал по стране по фальшивым правам.

В мае 2015 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительского удостоверения за пьяную езду. После этого он в сентябре съездил в Челябинск, где за 25 тысяч рублей купил поддельные права на чужую фамилию. В октябре 2015 года в Копейске мужчина был осужден за повторную пьяную езду к 240 часам бесплатных общественно полезных работ и еще на 2 года лишен права управления транспортными средствами.

10 августа 2018 года мужчина на своем тягаче МАЗ с полуприцепом возвращался из Когалыма в Челябинск. На 345 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе большегруз остановили сотрудники ГИББД. Водитель предъявил фиктивные права. Подделка была тут же выявлена. Водитель был отстранен от управления и на него составили протокол на основании ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). По результатам рассмотрения административного дела мировой судья назначил ему 100 часов бесплатных общественно полезных работ.

Теперь дальнобойщику предстоит предстать перед судом и по уголовному делу.