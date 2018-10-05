Первоклашки одной из тюменских школ необычно поздравили своего учителя

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-05T15:46:49+03:00

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Необычное поздравление придумали ученики 1"о" класса тюменской школы №92. Кроме цветов и творческих подарков они пригласили в класс куратора проекта «Я люблю тебя. Тюменская область» Ольгу Петрушину, которая поблагодарила педагога за любовь к детям.

- Наш проект посвящен признанию в любви области и ее жителям. Сейчас он в онлайн-формате, но иногда делает исключения. Мы искренне поздравляем всех педагогов области с их профессиональным праздником и желаем им творческих успехов и талантливых учеников, - отметила Петрушина.

Светлана Глухарева, педагогический стаж которой более 36 лет, была очень растрогана приятным сюрпризом.

- Еще маленькой девочкой я брала указку и учила писать и читать младшую сестренку. Каждый раз, когда наступает 1 сентября, я радуюсь, что снова могу вернуться к детям. Для меня это не просто ученики. Для меня они почти семья. Я благодарна своей профессии за то, что она позволяет мне оставаться в детстве. Я рада, что работаю именно в Тюмени. Недавно я делилась своим опытом на конференции в Москве. Даже столичные учителя перенимали наш опыт, – поделилась Светлана Викторовна.