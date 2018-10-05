Тобольск в четвертый раз примет игротеку «Страна Конструктория»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-05T15:46:51+03:00

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В эти выходные в Тобольск в четвёртый раз приедет игротека «Страна Конструктория», на которой не только дети, но и взрослые смогут собрать 32 конструктора, среди которых такие редкие как бионические, лазерные и робототехника.

- Такие проекты как наша игротека работают в разных странах для того, чтобы родители могли поиграть вместе с детьми, ведь многие конструкторы интересно собирать и взрослым. Это отлично укрепляет семью и даёт дополнительные темы для общения, - рассказывает Елена Кашкарова, координатор проекта «Крепкая семья», - мне как маме трёх дочек всегда интересно посмотреть, какими конструкторами играет ребёнок, а какие его пока не интересуют. Это помогает сэкономить семейный бюджет, исключив ненужные покупки.

В стране «Конструктория» также можно познакомиться с образовательными конструкторами, рекомендованными ведущими педагогами России.

- Конструктор – это прежде всего соединения между деталями. У нас их множество - от известных металлических, показывающих винтовые соединения и возможность создавать из двухмерных плоскостей трехмерные, до современных Smiva, которые помогают осознавать ребенку, что он может создать нечто большее, чем он сам – дом, машину, корабль, тем самым расширяя его кругозор, - рассказывает ведущий игротеки Алексей Кондрахин, - каждый новый тип соединения – это новый взгляд на мир. Чем больше вариантов соединений, тем огромнее будет детская Вселенная.

Отключиться от повседневных забот на игротеке «Страна Конструктория» можно будет 6 и 7 октября в СК «Центральный». Также в рамках двух дней пройдут мастер-классы для детей и взрослых: мыловарение, изготовление магнитов, оригами-зоопарк, раскрашивание волшебных мандал.

КУДА ЗВОНИТЬ

С подробным описание проекта можно ознакомиться на сайте игротеки.