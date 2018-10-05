Воры, снимавшие фары с дорогих иномарок в Тюмени, отправлены за решетку

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-05T15:20:00+03:00

Криминальный квартет за три месяца обокрал десять "Порше"

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Криминальный квартет, который промышлял хищением фар с дорогих иномарок в Тюмени,получил наказание. Молодые люди снимали фары с Porsche Cayenne и переправляли их в Москву.

С сентября по ноябрь 2017 года четверка обокрала 10 машин. Общий ущерб составил более 800 тысяч рублей. В одном случае кража не состоялась, воров заметил сосед автовладельца.

В ходе следствия два комплекта фар были найдены и возращены потерпевшим. Один из фигурантов также стащил два зеркала заднего вида с автомобиля Mercedes Benz S 350 стоимостью более 20 тысяч рублей. Зеркала были найдены и возвращены потерпевшей.

Сегодня, 5 октября, суд назначил троим участникам группировки лишение свободы на срок 4,5 года, 5 лет и 5,5 лет соответственно. Их сообщник, участвовавший всего в одном преступлении, осужден к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил шесть заявленных исков потерпевших о возмещении ущерба на общую сумму более 438 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.