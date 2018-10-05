Народные эксперты «Тюменской марки» посетили новые промышленные площадки

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-05T15:14:04+03:00

Они прошлись с экскурсией по хлебокомбинату «Абсолют»

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Предприятия – участники конкурса «Тюменская марка» продолжают принимать у себя на промышленных площадка «народных экспертов». Ежедневно оно посещают по четыре компании.

Так, на этот раз народное жюри посетило хлебокомбинат «Абсолют». В составе «народных экспертов» в экскурсию в том числе участвовали депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов, директор рынка «Михайловский» Татьяна Киселева, Управляющий директор по развитию розничного бизнеса Тюменского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» Ирина Дубчак и другие эксперты.

Директор хлебокомбината Марина Матюшкина провела подробную экскурсию по предприятию. «Народные эксперты» смогли попробовать свежевыпеченный хлеб, хрустящее печенье с чаем и узнать некоторые секреты приготовления фирменной продукции.

- Увидев производство, понимаю сколько сил тратится на изготовление качественного продукта. Предприятие действительно «держит марку», «Тюменскую марку», - поделилась впечатлениями «народный эксперт» Айжан Тасбаева.

По мнению депутата гордумы Дмитрия Осипова, выпекание хлеба традиционно считает одной из самых благородных профессий в стране. Вместе с другими народными избранниками, они впервые побывал на заводе 4 года назад.

- Сегодня я вижу, что предприятие развивается. Здесь работает 203 человека, а наша задача, чтобы в Тюмени количество высокотехнологичных рабочих мест росло, а продукция пользовалась спросом и в других субъектах страны, - подчеркнул Дмитрий Осипов.

Напомним, более сорока «народных экспертов» ежедневно посещают по четыре предприятия – участника конкурса «Тюменская марка». В составе народного жюри: депутаты областной и городской дум, бизнесмены, руководители муниципальных учреждений, общественники, студенты, многие другие, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области. После осмотра каждого производства у них есть право отдать голос за участника.

Конкурс «Тюменская марка» стартовал 10 августа. Он продлится до 27 октября и завершится масштабной двухдневной выставкой в спорткомплексе «Центральный».