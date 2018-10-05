2018-10-05T15:12:09+03:00
Спорт

В Гагаринском парке Тюмени поспорят за лидерство «горные» велогонщики

Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Гагаринском парке Тюмени поспорят за лидерство «горные» велогонщики. Фото ТГМЦВ Гагаринском парке Тюмени поспорят за лидерство «горные» велогонщики. Фото ТГМЦ
Изменить размер текста:

Открытый чемпионат и первенство Тюмени по велокроссу в дисциплине «Маунтинбайк» состоится в лесопарке имени Гагарина 7 октября. Участников ждут к 11.00.

Заезды состоятся по пересеченной местности на велосипедах класса «горный». На старт выйдут порядка 60 велогонщиков от 11 лет и старше. Им предстоит преодолеть трассу в два километра.

- Это стандартные классические заезды, которые дают возможность выявить нам потенциал у ребят и дать им возможность продемонстрировать свои способности на последующих, более крупных соревнованиях, – поделился главный судья соревнований Артем Астафьев.

Организаторами соревнований выступили городской департамент по спорту и молодежной политике и спортшкола №4.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24