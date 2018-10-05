СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-05T15:12:09+03:00

В Гагаринском парке Тюмени поспорят за лидерство «горные» велогонщики. Фото ТГМЦ

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Открытый чемпионат и первенство Тюмени по велокроссу в дисциплине «Маунтинбайк» состоится в лесопарке имени Гагарина 7 октября. Участников ждут к 11.00.

Заезды состоятся по пересеченной местности на велосипедах класса «горный». На старт выйдут порядка 60 велогонщиков от 11 лет и старше. Им предстоит преодолеть трассу в два километра.

- Это стандартные классические заезды, которые дают возможность выявить нам потенциал у ребят и дать им возможность продемонстрировать свои способности на последующих, более крупных соревнованиях, – поделился главный судья соревнований Артем Астафьев.

Организаторами соревнований выступили городской департамент по спорту и молодежной политике и спортшкола №4.