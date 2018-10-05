Жилищную программу для тюменских учителей и врачей продлят

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-05T14:34:39+03:00

В 2018 году решить "квартирный вопрос" смогут 575 человек

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Жилищная программа для учителей и врачей в Тюменской области будет продолжена. В 2019 году на социальные выплаты и займы предусмотрен 781 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 522 специалистам.

- Программа доказала свою эффективность и позитивно оценивается бюджетниками. В предстоящую трехлетку постараемся сохранить объемы финансирования, – сообщил губернатор Александр Моор.

Напомним, программа стартовала в 2011 году. Ее участникам предоставляется социальная выплата в 400 тысяч рублей, а при наличии детей до 23 лет сумма увеличивается на 100 тысяч на каждого ребенка. Кроме того, получатели социальной выплаты могут воспользоваться льготным займом на 10 лет в размере до 1 миллиона рублей. При рождении ребенка предусмотрены дополнительные 200 тысяч рублей на погашение ипотечного жилищного кредита (займа).

За 6 лет действия программы решить "кварирный вопрос" смогли 4 732 бюджетника Тюмени и Тобольска. Общий объем господдержки составил почти семь млрд рублей.

В 2018 году выделено на эти цели 870 млн рублей, господдержку получат 575 человек, сообщили в пресс-службе главы региона. В других муниципалитетах врачам и учителям выдают служебное жилье.

В 2012-2018 годах было приобретено 942 жилых помещения общей площадью свыше 49 тыс. кв. метров. В текущем году для формирования фонда муниципального служебного жилья в Тюмени предусмотрены средства на приобретение еще 10 жилых помещений.