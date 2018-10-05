СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-05T13:54:05+03:00

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Прокуратура Тюменской области контролирует начало отопительного сезона. Тепло в батареи жилых домов и социальных учреждении начало поступать во всех муниципальных образованиях.

Уже проведены проверки коммунальных предприятий, по результатам которых внесено 24 представления, 14 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, сообщили в ведомстве.

В частности, в Исетском районе муниципальное предприятие «Заречье» не может получить лицензию на эксплуатацию котельных из-за районной администрации, которая не зарегистрировала право собственности на них, а также на земельные участки под котельными. Прокуратура потребовала от главы администрации устранить нарушения закона.

В Казанском районе у коммунальщиков тоже нет лицензии на работу котельных, поскольку уже само предприятие не может правильно оформить документы. В Ишимском районе ООО «Стройка-Плюс» затянула ремонт водоотведения. Вместо 15 августа по контракту они были завершены в сентябре. Прокуратура потребовала наказать виновных.