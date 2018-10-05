В Тюмени стартует полуфинал региональной лиги «ЗАПСИБ» КВН
Полуфинальные игры КВН пройдут в Тюмени 6 и 7 октября. На сцену выйдут двенадцать команд региональной лиги «ЗАПСИБ» КВН. Выступления пройдут на сцене Дворца творчества и спорта «Пионер».
В Тюмень приедут команды Тюмени и области, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Ижевска, Ярославля, Новосибирска и Магнитогорска.
6 октября сови номера покажут:
1.Сборная из Горного (г. Екатеринбург)
2.Давай останемся друзьями (г. Ижевск)
3.Хор с уральских гор (г. Челябинск)
4.Русь (г. Тюмень)
5.Столик (п. Чулым, Новосибирская обл.)
6.Джентльмены удачи (г. Курган)
7 октября состоятся выступления:
1.Марс (г. Магнитогорск)
2.Стив Джобс (г. Ярославль)
3.Балаганчик (п. Салым, ХМАО, Тюменская обл)
4.Рок-звезда (г. Тюмень)
5.Город N (г. Челябинск)
6.Тихий омут (Омутинский район, Тюменская обл)
Тюменцев приглашают придти на игры и поддержать команды.