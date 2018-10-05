В Тюмени стартует полуфинал региональной лиги «ЗАПСИБ» КВН

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-05T13:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Полуфинальные игры КВН пройдут в Тюмени 6 и 7 октября. На сцену выйдут двенадцать команд региональной лиги «ЗАПСИБ» КВН. Выступления пройдут на сцене Дворца творчества и спорта «Пионер».

В Тюмень приедут команды Тюмени и области, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Ижевска, Ярославля, Новосибирска и Магнитогорска.

6 октября сови номера покажут:

1.Сборная из Горного (г. Екатеринбург)

2.Давай останемся друзьями (г. Ижевск)

3.Хор с уральских гор (г. Челябинск)

4.Русь (г. Тюмень)

5.Столик (п. Чулым, Новосибирская обл.)

6.Джентльмены удачи (г. Курган)

7 октября состоятся выступления:

1.Марс (г. Магнитогорск)

2.Стив Джобс (г. Ярославль)

3.Балаганчик (п. Салым, ХМАО, Тюменская обл)

4.Рок-звезда (г. Тюмень)

5.Город N (г. Челябинск)

6.Тихий омут (Омутинский район, Тюменская обл)

Тюменцев приглашают придти на игры и поддержать команды.