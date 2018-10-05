2018-10-05T12:52:29+03:00
Спорт

Тюменцев зовут отдохнуть и позаниматься спортом на Дне здоровья

6 октября в областном центре откроется 10 площадок
Маргарита КАЛИНКИНА
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Десять прощадок в Тюмени будут ждать горожан на Осенний День здоровья. Они откроются завтра, 6 октября, с 10 часов.

Отдохнуть, позаниматься спортом и сдать нормативы ГТО смогут тюменцы всех возрастов: от дошколят до пенсионеров. Тюменцев ждут в Комсомольском и Школьном сквере, СДЮСШОР № 1 (ул. Н. Фёдорова, 8), СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой», ул. Индустриальная, 49-а), лесопарке «Затюменский» (ул. Барнаульская, 41), СОШ № 63 (ул. Широтная, 181), СОШ № 94 (проезд Солнечный, 24), ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2-б), ДЮСШ «Тура» (ул. Домостроителей, 2-а), на площадках по ул. А. Пушкина, 2, и ул. А. Пушкина, 10.

Кроме нормативов ГТО на каждой площадке пройдут «Весёлые старты» детсадовцев, на некоторых состоятся турнир по мини-футболу, эстафета школьников и семейные старты.

На площадках в Комсомольском сквере и СК «Строймаш» тюменцы смогут пройти туристскую полосу препятствий. В лесопарке «Затюменский» будет работать площадка Workout и лазерного биатлона, в школе № 63 пройдет турнир по бадминтону, в школе № 94 – соревнования по напольным шашкам, в СДЮСШОР №1 – турнир по дартсу, на площадке по ул. А. Пушкина – мастер-класс по картингу, в Комсомольском сквере – «гладиаторские» бои, в СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой») – хороводные народные игры, в ДЮСШ «Водник» – флешмоб по спортивной аэробике. В Школьном сквере и по ул. Пушкина можно помериться в армрестлинге.

Гиревой спорт будет представлен в Комсомольском и Школьном скверах, ДЮСШ «Тура» и на площадке по ул. Пушкина. Скандинавская ходьба – в лесопарке «Затюменский» и на площадке по ул. Пушкина. Игра «Перестрелка» – в СДЮСШОР № 1 и ДЮСШ «Тура».

На восьми площадках (кроме лесопарка «Затюменский» и СК «Строймаш» СДЮСШОР «Прибой») горожане смогут помериться силой в перетягивании каната.

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