2018-10-05T12:32:33+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника тюменской колонии поймали на взятках и превышении полномочий

Его уголовное дело уже передают в суд
Маргарита КАЛИНКИНА
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Расследование уголовного дела бывшего сотрудника колонии, который за деньги передавал осужденным сотовые телефоны, завершено. Служащий обвиняется в получении крупных взяток через посредников (ч. 3 ст.290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Уже установлено, что за незаконный пронос девяти мобильных телефонов он получил 48,5 тысяч рублей. Кроме того, одному из осужденных мужчина пытался продать телефон за 14 тысяч рублей. Он также намекнул ему на послабления в режиме и про возможность условно-досрочного освобождения, на что тот согласился. Деньги служащий в размере 11 тысяч рублей получил на электронный кошелек.

Сотрудника колонии с поличным взяли следователи СКР совместно с оперативниками ОЭБ, ПК полиции Тюмени и службой собственной безопасности областного УФСИН.

Руководству областного УФСИН направлено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Сейчас дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и направления в суд.

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