Ревнивый тюменец изрезал ножом друга бывшей жены

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-05T11:55:55+03:00

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В Тюмени задержан мужчина, который зарезал друга бывшей жены. Преступление совершено 2 октября около 19.30 в подъезде дома по улице Станислава Карнацевича. Тело убитого было обнаружено на площадке. 41-летний мужчина от множественных колото-резаных ран скончался на месте.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому округу возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Уже удалось установить, что тюменец периодически заходил в гости к своей подруге. В тот вечер его поджидал у лифта ее бывший супруг. Он набросился на гостя и буквально истыкал ножом мужчину. После чего злоумышленник скрылся с места преступления.

Сейчас ревнивцу предъявлено обвинение. Следователи собирают доказательства его вины и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.