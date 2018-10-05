2018-10-05T11:45:00+03:00
Происшествия

В Тобольске задержали подозреваемого в поджоге Службы судебных приставов

Мужчина пошел на преступление из-за неприязни к приставам
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольске задержан подозреваемый в поджоге кабинета Службы судебных приставов. Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 октября. Из жилого дома, где на первом этаже находится служба, пришлось эвакуировать всех жильцов. В итоге люди до утра не могли уснуть.

В поджоге полозрревают 44-летнего тоболяка, он задержан. Причиной поступка мужчины стало личное неприязненное отношений к приставам, сообщили в областном управлении Следственного комитета. По данному факту расследуется уголовное дело согласно ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельств произошедшего. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

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