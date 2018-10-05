2018-10-05T11:26:04+03:00
Общество

Школьники Тюменской области улучшили результаты ЕГЭ

В 2018 году на 20% выросло количество выпускников, набравших 80 и более баллов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские школьники с каждым годом улучшают результаты итоговой государственной аттестации. В 2018 году на 20% возросла доля выпускников, набравших 80 и более баллов на ЕГЭ.

Растет и число ребят, сдавших экзамены на максимальное количество баллов – в этом году в Тюменской области 41 стобалльник, сообщили в областном департаменте образования и науки. Как следствие, повышается качество абитуриентов, увеличивается средний вступительный балл в вузах.

Об этом сообщил начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев. В региональном центре оценки качества образования Тюменской области педагоги подводили итоги государственной аттестации и подготовку к ГИА 201- года.

Эксперты отмечают, что уровень государственной аттестации растет по всей стране. По данным ВЦИОМ, большая часть студентов и россиян считают проведение ЕГЭ прозрачным, а результаты соответствуют школьным оценкам.

Для информирования жителей региона о государственной итоговой аттестации в Тюменской области работает горячая линия +7 (3452) 56-93-49, а также действует специальный раздел на официальном портале органов государственной власти.

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