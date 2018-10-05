СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-05T11:02:09+03:00

Два тюменских инспектора ДПС награждены медалями «За отвагу на пожаре». Фото ГИБДД Тюменской области

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Два тюменских автоинспектора проявили героизм на пожаре. Руководитель регионального управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Юрий Алехин вручил им медали «За отвагу на пожаре».

Инспекторы полка ДПС капитаны полиции Канат Алимов и Марат Афлетунов в апреле спасли из горящего деревянного дома людей.

Фото ГИБДД Тюменской области

До приезда огнеборцев, полицейские разбили окна, разбудили хозяев и помогли им выбраться.

После эвакуации людей автоинспекторы ограничили движение транспорта в районе возгорания и обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили постройку, сообщили в областной Автоинспекции.