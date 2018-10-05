Два тюменских инспектора ДПС награждены медалями «За отвагу на пожаре»
Два тюменских автоинспектора проявили героизм на пожаре. Руководитель регионального управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Юрий Алехин вручил им медали «За отвагу на пожаре».
Инспекторы полка ДПС капитаны полиции Канат Алимов и Марат Афлетунов в апреле спасли из горящего деревянного дома людей.
Фото ГИБДД Тюменской области
До приезда огнеборцев, полицейские разбили окна, разбудили хозяев и помогли им выбраться.
После эвакуации людей автоинспекторы ограничили движение транспорта в районе возгорания и обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили постройку, сообщили в областной Автоинспекции.