У жителей Тюменской области появилась карта осадков

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-05T09:48:37+03:00

Теперь в режиме он-лайн можно узнать когда начнется или закончится дождь

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Карта осадков появилась в Тюменской области. Теперь жители региона могут в режиме он-лайн узнавать, где и когда пойдет дождь или снег. Новую услуга запустил сервис Яндекс.Погода. Карту уже можно смотреть в приложении Яндекс для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda. В приложении Яндекс.Погода карта заработает в скором времени.

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперёд с 10-минутным интервалам. На карте сообщается, где будут осадки через 10, 20, 30 минут и так далее. Выводятся даже предупреждения: «Дождь начнётся в течение получаса» или: «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».

Карта осадков не только помогает не попасть под дождь — за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Тюмени до Тобольска, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще.

Как сообщили в пресс-служюе Яндекса, сервис основан на технологии Метеум. Она использует данные метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. Сначала Метеум обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это позволяет строить локальный прогноз — с точностью до улицы или даже дома.