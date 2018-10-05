В Тюмени стартует сезон продовольственных ярмарок

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-05T09:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сезон сельскохозяйственных продовольственных ярмарок открывают в Тюмени. Завтра, 6 октября, горожане смогут приобрести качественные, недорогие и экологически чистые продукты местного производства. Ссвою продукцию представят предприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянско -фермерские хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств.

Тюменцы любят приобретать продукты на ярмаркках, ведь здесь можно напрямую поговорить с производителями и поторговаться.

Теперь ярмарки будут проходить каждые две недели и завершатся крупной предновогодней ярмаркой, сообщили в областном департаменте АПК.

Ярмарки 6 и 27 октября пройдут под эгидой «Золотая осень-2018». Торговля развернется на пяти площадках:

- Прилегающая территория к Выставочному центру АО "Тюменская ярмарка", ул. Севастопольская, 12;

- Прилегающая территория к Торговому центру «Порт», ул.Мельникайте, 126 корп. 2;

- Прилегающая территория к торговому центру"Заречный двор", проезд Солнечный,11;

- Улица Льва Толстого, д. 29, территория парковки автомобилей;

- Территория парковки автомобилей в районе д. 88 по ул. Московский тракт.

Здесь будет представлен максимально широкий ассортиментовощей, а также говядины, свинины, конины, баранины, крольчатины. Купить также можно будет курятину, гусятину, утятину, индюшатину; мясные полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и деликатесы, яйцо птицы, рыбную продукцию, масло рапсовое, дикоросы, мед и др.