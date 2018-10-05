Тюменцев приглашают на Первый семейный фестиваль по дартсу

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-05T09:10:51+03:00

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Первый семейный фестиваль по дартсу пройдет в Тюмени в ближайшее воскресенье, 7 октября. Всех желающих ждут в 11 часов в ЦРТДиЮ «Грант» (Профсоюзная, 52). Присоединиться к спортивному празднику могут все любители метания дротиков в яблочко, а также те, кто хочет этому научиться.

Возрастных ограничений для участия нет, допускаются команды в любом составе. Те, кто придут на фестиваль без команды, не останутся в стороне и смогут поучаствовать в личных соревнованиях и получить подарки от организаторов фестиваля.

В рамках фестиваля состоятся веселые конкурсы, мастер-класс от спортсменов, представляющих Тюмень на соревнованиях различного уровня, и пройдут состязания семейных команд.

Организатор фестиваля областное представительство Федерации дартс России и центр «Грант».