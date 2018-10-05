2018-10-05T09:10:51+03:00
Спорт

Тюменцев приглашают на Первый семейный фестиваль по дартсу

Участвовать могут все желающие
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменцев приглашают на Первый семейный фестиваль по дартсуТюменцев приглашают на Первый семейный фестиваль по дартсу
Изменить размер текста:

Первый семейный фестиваль по дартсу пройдет в Тюмени в ближайшее воскресенье, 7 октября. Всех желающих ждут в 11 часов в ЦРТДиЮ «Грант» (Профсоюзная, 52). Присоединиться к спортивному празднику могут все любители метания дротиков в яблочко, а также те, кто хочет этому научиться.

Возрастных ограничений для участия нет, допускаются команды в любом составе. Те, кто придут на фестиваль без команды, не останутся в стороне и смогут поучаствовать в личных соревнованиях и получить подарки от организаторов фестиваля.

В рамках фестиваля состоятся веселые конкурсы, мастер-класс от спортсменов, представляющих Тюмень на соревнованиях различного уровня, и пройдут состязания семейных команд.

Организатор фестиваля областное представительство Федерации дартс России и центр «Грант».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тюменской области появилась карта осадков
В Тюмени стартует сезон продовольственных ярмарок
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
Востребованность учителей в Тюменской области за год выросла в 3 раза
Губернатор Александр Моор поздравил тюменских учителей с праздником
Гражданку Канады, из-за которой в Тюмени экстренно сел самолет, выписывают из больницы
В Тюменской области разработан 6-летний план строительства школ и садов
В «ЭКОфитнесе в Затюменском» примут участие 16 бригад Тюмени
Медики Тюмени проведут проверку трагического случая на АЗС
Погода 5 октября в Тюмени: по-летнему тепло
В Тюмени задержали группу серийных угонщиков
В одном из магазинов Тюмени в торговом зале рухнул потолок
Владелец овчарки в Ишиме выплатил 20 тысяч рублей свой соседке
Тюменцам расскажут о программе семейной ипотеки с господдержкой