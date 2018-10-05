Востребованность учителей в Тюменской области за год выросла в 3 раза

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-05T08:50:58+03:00

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Дефицит учителей сохраняется в Тюменской области. За год количество вакансий в этой сфере выросло в три раза. Причем нуждаются в них не только школы, но и самые разные компании и предприятия.

Конкуренция в области «Наука, образование» достаточно низкая – 2,3 резюме на одну вакансию. Большая часть соискателей в этой области – люди в возрасте от 26 до 35 лет. Представительниц прекрасного пола в пять раз больше, чем мужчин. Диплом о высшем образовании имеют 85% соискателей.

Такую статистику приводит портал по поиску работы и персонала hh.ru. Эксперты накануне Дня учителя проанализировали ситуацию на рынке труда. Оказалось, педагоги - очень восстребованы. Чаще всего таких специалистов ищут образовательные учреждения (38%), компании нефтегазовой отрасли (3,4%) и организации, работающие в сфере ИТ (3%).

Что касается специализаций, то больше других востребованы преподаватели языков (23%),специалистов по информатике (12,5%), преподавателей математики (10,5%) и инженерных наук (8%).

В большинстве вакансий от соискателя требуется опыт работы от года до трех лет (37%), но многие готовы принять на работу и педагогов без опыта (31%). 18% вакансий предполагают гибкий график, 7% – работу удаленно, однако основная масса – 69% – рассчитаны на полный рабочий день.

- Несмотря на то, что учебный год уже начался, поиск педагогов продолжается. Встречаются и довольно редкие предложения: например, преподаватель по программе "Ремонт, проверка взрывозащищенного электрооборудования", педагог по гитаре, преподаватель по визажу, – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.