2018-10-05T08:42:03+03:00
Общество

Губернатор Александр Моор поздравил тюменских учителей с праздником

56 педагогов региона получили Почетные грамоты и благодарности
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Губернатор Александр Моор поздравил тюменских учителей с праздникомГубернатор Александр Моор поздравил тюменских учителей с праздником
Изменить размер текста:

Почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области накануне профессионального праздника получили 56 лучших учителей региона.

В областном правительстве чествовали победителей конкурса лучших учителей на соискание гранта президента России, педагогов, которые на сто баллов подготовили школьников к итоговой аттестации, а также учителей, чьи ученики достойно выступили на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.

Почётная грамота Минобразования России была вручена учителю информатики и робототехники областной физико-математической школы Анатолию Агееву. Его воспитанники стали победителями и призёрами всероссийских и международных олимпиад в прошлом году и уже успели завоевать новые робототехнические победы в только начавшемся учебном году, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Сегодня, 5 октября, всех педагогов региона с праздником поздарвил губернатор Александр Моор.

- Уверен, что учитель - это не только профессия. В первую очередь - это призвание, которое рождается благодаря искренней любви к детям, способности понимать и сопереживать, проявлять настойчивость и чуткость, щедрость души и терпение, - отметил глава региона. - В Тюменской области много по-настоящему увлеченных педагогов, опыт учителей со стажем успешно сочетается с новаторским духом молодежи. Вы учите ребят быть добрыми и честными, ответственными и достойными. Вам удается заинтересовать и увлечь их новыми знаниями.

Особые слова признательности Алесандр Викторович высказал ветеранам и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых побед.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тюменской области появилась карта осадков
В Тюмени стартует сезон продовольственных ярмарок
Тюменцев приглашают на Первый семейный фестиваль по дартсу
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
Востребованность учителей в Тюменской области за год выросла в 3 раза
Гражданку Канады, из-за которой в Тюмени экстренно сел самолет, выписывают из больницы
В Тюменской области разработан 6-летний план строительства школ и садов
В «ЭКОфитнесе в Затюменском» примут участие 16 бригад Тюмени
Медики Тюмени проведут проверку трагического случая на АЗС
Погода 5 октября в Тюмени: по-летнему тепло
В Тюмени задержали группу серийных угонщиков
В одном из магазинов Тюмени в торговом зале рухнул потолок
Владелец овчарки в Ишиме выплатил 20 тысяч рублей свой соседке
Тюменцам расскажут о программе семейной ипотеки с господдержкой