Губернатор Александр Моор поздравил тюменских учителей с праздником

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-05T08:42:03+03:00

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Почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области накануне профессионального праздника получили 56 лучших учителей региона.

В областном правительстве чествовали победителей конкурса лучших учителей на соискание гранта президента России, педагогов, которые на сто баллов подготовили школьников к итоговой аттестации, а также учителей, чьи ученики достойно выступили на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.

Почётная грамота Минобразования России была вручена учителю информатики и робототехники областной физико-математической школы Анатолию Агееву. Его воспитанники стали победителями и призёрами всероссийских и международных олимпиад в прошлом году и уже успели завоевать новые робототехнические победы в только начавшемся учебном году, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Сегодня, 5 октября, всех педагогов региона с праздником поздарвил губернатор Александр Моор.

- Уверен, что учитель - это не только профессия. В первую очередь - это призвание, которое рождается благодаря искренней любви к детям, способности понимать и сопереживать, проявлять настойчивость и чуткость, щедрость души и терпение, - отметил глава региона. - В Тюменской области много по-настоящему увлеченных педагогов, опыт учителей со стажем успешно сочетается с новаторским духом молодежи. Вы учите ребят быть добрыми и честными, ответственными и достойными. Вам удается заинтересовать и увлечь их новыми знаниями.

Особые слова признательности Алесандр Викторович высказал ветеранам и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых побед.