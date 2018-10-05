Гражданку Канады, из-за которой в Тюмени экстренно сел самолет, выписывают из больницы

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-05T07:59:48+03:00

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Тюменские врачи спасли от инфаркта 80-летнюю жительницу Канады. Ей стало плохо во время авиаперелета и самолет, вылетевший из Омска вынужден был экстренно сесть в Тюмени.

Пожилую пассажирку на карете скорой помощи сразу госпитализировали в ОКБ №1. Полторы недели врачи в реанимации боролись за ее жизнь, а затем проводили курс терапии. У женщины был диагностирован острый инфаркт миокарда, сообщили в пресс-службе ОКБ. Состояние оценивалось как крайне тяжелое, учитывая возраст и продолжительность возникшей острой атаки.

«Во время взлета самолета сердце отказалось взлетать», - так прокомментировала свое состояние 80-летняя Энни Ирен Вилмс. Она с мужем живет в Канаде и ежегодно приезжает в Россию по работе. Что с ней произошло в тот злополучный день, она помнит с трудом, а первое воспоминание из реанимации – когда к ней пришел врач. Именно он рассказал о произошедшем.

- Сейчас иностранная пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, - рассказал заведующий кардиологическим отделением «ОКБ № 1» Олег Рейтблат, - В лечении Энни мы использовали современные методы интенсивной терапии, комплексный подход – была проведена малоинвазивная операция.

Отметим, точ врачи ОКБ №1 имеют большой опыт и занимаем лидирующие позиции в стране по экстренной кардиологии.

- Думаю, это лучший кардиологический центр в стране, - поделилась впечатлениями от лечения сама Энни. - Я оказалась в современной клинике высокого уровня! Кстати, мой лечащий врач хорошо говорит на английском. Отдельно хочу поблагодарить врачей скорой помощи за быстроту реагирования. Я жива и благодаря им.

Пока женщина находится в больнице ее супруг и две дочери, которые незамедлительно вылетели в Тюмень, наслаждаются красотами города и ждут полного выздоровления Энни, чтобы полететь домой. Выписать пациентку врачи планируют в ближайшее время.