В Тюменской области разработан 6-летний план строительства школ и садов

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-05T07:01:51+03:00

В 2019 году в регионе откроют три сада и три школы

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Два детских сада откроют в Тюмени в 2019 году. Один из них в конце года распахнет двери в микрорайоне Тура. , второй - в микрорайоне Ямальский-2 рядом с новой школой.

Сейчас главное управление строительства намерено возобновить строительство сада в районе ул. Бориса Житкова. Его тоже планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

До 2025 года в Тюмени новые сады должны заработать в микрорайонах: Войновка, Ямальский-1, Плеханово и Суходолье.

Сады также будут строить в Тобольске, Ишиме и Исетском.

- Правительтсво понимает растущую потребность в детских садах и школах. У нас очень большая программа по их строительству. Сейчас демографическая волна из садов поднимается в школы, - отметил губернатор Александр Моор. - Параллельно делаем задел в проектировании. Исходим из того, что в областной столице должна открываться одна школа каждый год

Он также подчеркнул, что усилия будут сконцентрированы в районах, где остро не хватает образовательных учреждений. Прежде всего это районы новостроек.

- План по строительству составлен на 6 лет. Стараемся двигаться параллельно с застройщиками, но есть микрорайоны, где сформировался дефицит, - добавил Моор.

Еще одна масштабная программа касается замены 31 старой деревянной школы в регионе. В 2019 году практически половина из них будет заменена модульными зданиями.

Сейчас в Тюменской области идет строительство трех школ – в Тюмени, Тобольске и в Заводоуковске. Тюменская и тобольская будут аналогичны открывшейся в этом году школе в мкр Ямальский-2. Ввод зданий в эксплуатацию планируется в августе 2019 года.

В мкр. Новый в Заводоуковске школа меньшей площадью. Ее проект схож со школами в 3-5 Заречных микрорайонах Тюмени. Она примет учеников тоже 1 сентября будущего года, сообщили в пресс-службе главы региона.

До 2025 года в Тюмени запланировано строительство школ в районе улиц Зелинского-Менделеева, Ямской-Белинского, в мкр Ямальский-1 и Европейский, в жилых районах Мыс, Плеханово, Казарово и Лесобаза.