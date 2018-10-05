В «ЭКОфитнесе в Затюменском» примут участие 16 бригад Тюмени

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-05T06:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На «ЭКОфитнес в Затюменском» прибудут 16 бригад. Напомним, вторая экологическая акция в Тюмени состоится 7 октября в 10.30 в лесопарке, в районе ул. Барнаульской.

За два часа командам предстоит собрать мусор и осеннюю листву. Участникам выдадут перчатки, фартуки и необходимый инвентарь – грабли и мешки для сбора мусора. Победит тот, кто набьет больше всего мешков отходами.

О своем участии сообщили команды: ПАО Сбербанк, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, ТВИКУ, городского департамента по спорту и молодежной политике, Молодежной администрации Тюмени, молодежных общественных организаций города, спортивного клуба «Сибирские медведи», управ и Служб заказчика по благоустройству Центрального, Восточного, Калининского и Ленинского административных округов, ТИУ, ТюмГУ, Общероссийского народного фронта и ТОС «Маяк».