2018-10-05T05:02:58+03:00
Общество

Медики Тюмени проведут проверку трагического случая на АЗС

Предстоит выяснить, кто виноват в смерти мужчины
Марина АНТОНОВА
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Медики Тюмени проведут проверку трагического случая на АЗСМедики Тюмени проведут проверку трагического случая на АЗСФото: Ольга Крыльцова
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Проверку трагического случай на АЗС в Тюмени проведет областной департамент здравоохранения. Утром 3 октября на заправке у поселка Антипино мужчине стало плохо, очевидцы вызвали ему скорую помощь, но она слишком долго добиралась до места. Тюменец в тяжелом состоянии был госпитализирован в ОКБ №2, где через некоторое время скончался.

Информация о смерти пациента появилась в соцсетях. Люди сообщили, что у мужчины остались трое детей.

- Уже есть первые достоверные сведения с автоматических систем регистрации - скорая мчалась к пациенту. Максимальная скорость бригады составила 109 км в час, минимальная - 33 - в пробке, сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина. - Да, они ехали 31 минуту - но они не "пили чай", они спешили на вызов.

В департаменте также отметили, что на вскрытии будет достоверно установлена причина смерти. По предварительным данным можно судить, что от времени оказания помощи мало что зависело.

- Сосудистые катастрофы - это несчастный случай, это всегда экстренно, критично и в большом проценте случаев смертельно, - добавила Малыгина. - Тромбоэмболия, инфаркт, инсульт - не возникают на "пустом месте" из ниоткуда, этому предшествуют и проблемы со здоровьем, и неправильный образ жизни.

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