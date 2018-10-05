Погода 5 октября в Тюмени: по-летнему тепло

СЕГОДНЯ 04:14 2018-10-05T04:14:14+03:00

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Пятница, 5 октября, в Тюменско обалсти будет по-летнему теплой и солнечной. Днем столбики термометров поднимутся до +16 +21 градуса. Местами пройдет небольшой дождик, ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Тюмени, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске день будет солнечным, но немного облачным. Воздух прогреется до +20 градусов, ветер 4-10 м/с. В Тобольске небо будет ясное, столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

5 октября в России отмечают День учителя и День работников уголовного розыска. В народном календаре этот день назван Листопадный. В это время порывы ветра обычно буквально сдирают листву с деревьев — начинался листодер. Однако, если с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.