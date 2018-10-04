СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-04T15:51:52+03:00

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В Тюмени задержали группу серийных угонщиков. Парочка молодых людей 20 и 19 лет промышляла в августе.

О первой краже автомобиля полицейские узнали в начале месяца, когда с заявлением обратился владелец отечественного авто. Тогда злоумышленников задержать по горячим следам не удалось. В середине августа произошло аналогичное хищение, когда пропала «Ауди А4». Некоторое время спустя в сентябре мужчины похитили «Волгу».

Накануне автоворов задержали при попытке хищения колес и аккумулятора автомобиля марки "Субару". Молодые люди нигде не работали и промашляли торговлей запчастей с разобранных машин, которые не были оборудованы сигнализацией.

В настоящее время некоторые угнанные автомобили найдены и возвращены законным владельцам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.