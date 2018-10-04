2018-10-04T15:39:42+03:00
Происшествия

В одном из магазинов Тюмени в торговом зале рухнул потолок

Продавцы не стали останавливать торговлю
Марина АНТОНОВА
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В одном из магазинов Тюмени в торговом зале рухнул потолок. Фото Ивана Волкова vk.comВ одном из магазинов Тюмени в торговом зале рухнул потолок. Фото Ивана Волкова vk.com
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В магазине "Монетка" на Мира, 2в в Тюмени сегодня рухнул подвесной потолок. В это время в торговом зале были покупатели. Магазин закрывать не стали, торговля продолжилась не смотря на обрушение.

Об инциденте в соцсетях сообщили очевидцы происшествия. К счастью, никто не пострадал. Многих горожан очень удивило происходящее. Неужели магазин работает в таком состоянии, недоумевают они. Кто-то даже стал шутить:

- Потолок демонтировался, - предположил Евгений Падерин.

- Это цены пробили потолок, - выссказал свою версию Дмитрий Демшаков.

- Ценопад, - отметил Дима Кот.

- Тараканы топали походу, - добавил Серега Лопарев.

- Там железная дорога рядом, поэтому вибрация, - пояснил Виталий Буторин.

- Находят мастера что подешевле. А потом вот такие чудеса, - считает Alexander Is-White.

Сейчас в магазине половину потолка уже убрали. По словам тех же покупателей, в помещении меняют проводку и лампы. Работы идут уже несколько дней.

- Час назад заходила уже половину сделали, - сообщила Маша Нестерова.

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