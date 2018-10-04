Владелец овчарки в Ишиме выплатил 20 тысяч рублей свой соседке

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-04T15:22:49+03:00

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В Ишиме владелец овчарки заплатил своей соседке 20 тысяч рублей. Собака укусила женщину, когда он полола труву возле дома.

Инцидент произошел 12 июля. Пенсионерка за оградой прибирала территорию , когда сосед открыл машину и пес выскачил из салона. Мужчина предполагал, что животное побежит домой, но собака рванула к женщине и цапнула ее за ногу.

В августе постановлением административной комиссии Ишима владелец овчарки был оштрафован на основании ч. 3 ст. 2.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, после чего пострадавшая обратилась в прокуратуру за компенсацией материального вреда. Она требовала с соседа 31 307 рублей. Суд, рассмотрев иск и заслушал мнения сторон. Там же мужчина отдал женщине 20 тысяч рублей, на этом стороны и сошлись. Женщина отказалась от иска и производство по делу было прекращено, сообщили в областной прокуратуре.