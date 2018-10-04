Тюменцам расскажут о программе семейной ипотеки с господдержкой

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-04T15:16:20+03:00

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9 октября состоится онлайн-конференция "Семейная ипотека (Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок)". На вопросы тюменцев ответит Токарева заместитель генерального директора по ипотечному кредитованию АО "АИЖК по Тюменской области" Мария Токарева.

В рамках данной онлайн-конференции все участники смогут получить ответы на такие вопросы, как - каковы условия программы "Семейная ипотека", кто может воспользоваться этой программой, на какие цели можно получить ипотеку в рамках этой программы. Помимо этого, приглашенный спикер подробно расскажет о том, какие документы и куда необходимо предоставить для оформления ипотеки, а также ответит на любые другие вопросы по данной теме.

- Программа семейной ипотеки с государственной поддержкой, стартовавшая в 2018 году - это существенная помощь семьям, имеющим двоих и более детей. Но, чтобы стать заемщиком по данной программе кредитования, необходимо соответствовать определенным требованиям. Одним из обязательных ее условий является рождение второго или последующего ребенка не ранее 2018 года. Чтобы родителям с младенцами можно было узнать все нюансы программы, ее условия и требования в комфортных условиях, не выходя из дома или не отпрашиваясь с работы и организована эта онлайн-конференция, - рассказала Кашкарова Елена, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта "Крепкая семья", в рамках деятельности которого проходит конференция.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 9 октября 2018 года. Свои вопросы все заинтересованые участники могут задать уже сейчас на сайте "Детки", в разделе КОНФЕРЕНЦИИ.