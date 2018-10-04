2018-10-04T15:05:43+03:00
Общество

Кемеровского «лечебного питания» в школах Тюмени больше не будет

Учебные заведения разрывают договоры с иногородней компанией
Маргарита КАЛИНКИНА
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Кемеровская компания «ОМС-Лечебное питание» школьников Тюмени кормить обедами не будет. Из десяти школ, которые в этом году заключили с ней договор, две уже расторгли. Еще восемь сделают это в течение недели.

Об этом сообщил директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов.

- Практики работы с иногородними организаторами питания в Тюмени нет. Организация для нас новая, поэтому ежедневно директора школ проверяли качество блюд, отслеживая выполнение всех пунктов договора. К сожалению, зафиксированы многочисленные нарушения, поэтому договоры будут расторгнуты. Организатором питания вновь станет КШП «Центральный», – добавил Воронцов.

Как напомнили в пресс-службе администрации города, последние годы основным организатором питания в школах является комбинат «Центральный». Сейчас организация питания модернизируется, в меню введены новые блюда, увеличена дотация на питание для малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в планах – приобретение термотележек, которые позволят сохранять нужный температурный режим еды.

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