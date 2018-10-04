2018-10-04T14:15:32+03:00
Общество

Тюменские семьи с двойняшками и тройняшками отметили День аиста

Праздник для счастливых родителей организовал Дворец бракосочетания
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменские семьи с двойняшками и тройняшками отметили День аиста. Фото администрации ТюмениТюменские семьи с двойняшками и тройняшками отметили День аиста. Фото администрации Тюмени
Изменить размер текста:

День аиста празднуют сегодня семьи с двойняшками и тройняшками в Янтарном зале Дворца бракосочетаний Тюмени. Накануне Международного дня улыбок родителям малышей, родившимся в 2018 году торжественно вручили свидетельства о рождении. Таких в городе всего семь семей - четыре тройни и три двойни.

Молодые родители, бабушки, сотрудники загса, журналисты умилялись от такого количества милых, похожих личиков, пухлых ручек и наивных, любопытных взглядов.

- У нас есть дочь Настя, она учится в четвертом классе. Мы пошли за вторым ребенком, а получился второй, третий и четвертый, - рассказывают супруги Ирина и Максим Лукьяненко. -Мы так рады были тройне! Теперь нам помогают обе бабушки, братья, сестры, друзья…

Счастливые родители говорят, что последние 10 месяцев спать удается мало.

- Но усталость как рукой снимает, когда смотришь на эти глазки… Жду с нетерпением, когда они начнут сами ходить, разговаривать, – говорит мама тройни Ирина.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Она также передала поздравления врио главы администрации города Руслана Кухарука. Заместитель директора центра «Семья» Наиль Гибадуллин вручил подарки от городского управления соцзащиты.

- В ваших глазах искрится семейное счастье. Огромное вам спасибо за детей, за ваш труд во имя сыновей и дочерей. Пусть ваши семьи не покидает счастье, любовь и благополучие, - отметил Гибадуллин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменка Юлия Артеменко вышла в финал в финал конкурса красоты Elite Model Look Russia
«Сбербанк Лизинг» поддерживает программу льготного лизинга LADA Largus
Тоболяк стащил на парковке 11 коробок с клеем
Пропавший в апреле 79-летний тюменец найден мертвым
Любителям животных в Тюмени предлагают шить игрушки на продажу
Тысяча многодетных семей Тюменской области в 2018 году получат бесплатные земельные участки
Тюменские ученые изобрели жидкую линзу, которая меняет фокус
Путешествовали по стране: под Ишимом два автомобиля туристов попали в жесткое ДТП
В Гилевской роще Тюмени обнаружены следы древних поселений
Из-за 30 тысяч долга житель Тюмени чуть не лишился автомобиля
Дмитрий Горицкий: формат конкурса «Тюменская марка» доказал свою востребованность
Жителям Тюменской области сложнее всех в УрФО искать работу
В Тюменском районе продолжаются поиски 35-летнего Михаила Чашникова
Борьба за лог Тюменки: общественники зовут горожан на субботник
66 томов уголовного дела педофила из Ишима передали в суд
Горожанам предлагают пятницу 5 октября начать с армейской зарядки
Уникальные дубы Тюмени болеют и требуют лечения
Тюменцев приглашают на творческие встречи с экспертами кинофестиваля «Ноль Плюс»