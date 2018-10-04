Тюменские семьи с двойняшками и тройняшками отметили День аиста

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-04T14:15:32+03:00

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День аиста празднуют сегодня семьи с двойняшками и тройняшками в Янтарном зале Дворца бракосочетаний Тюмени. Накануне Международного дня улыбок родителям малышей, родившимся в 2018 году торжественно вручили свидетельства о рождении. Таких в городе всего семь семей - четыре тройни и три двойни.

Молодые родители, бабушки, сотрудники загса, журналисты умилялись от такого количества милых, похожих личиков, пухлых ручек и наивных, любопытных взглядов.

- У нас есть дочь Настя, она учится в четвертом классе. Мы пошли за вторым ребенком, а получился второй, третий и четвертый, - рассказывают супруги Ирина и Максим Лукьяненко. -Мы так рады были тройне! Теперь нам помогают обе бабушки, братья, сестры, друзья…

Счастливые родители говорят, что последние 10 месяцев спать удается мало.

- Но усталость как рукой снимает, когда смотришь на эти глазки… Жду с нетерпением, когда они начнут сами ходить, разговаривать, – говорит мама тройни Ирина.

Фото администрации Тюмени

Она также передала поздравления врио главы администрации города Руслана Кухарука. Заместитель директора центра «Семья» Наиль Гибадуллин вручил подарки от городского управления соцзащиты.

- В ваших глазах искрится семейное счастье. Огромное вам спасибо за детей, за ваш труд во имя сыновей и дочерей. Пусть ваши семьи не покидает счастье, любовь и благополучие, - отметил Гибадуллин.