СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-04T13:51:56+03:00

Тюменка Юлия Артеменко вышла в финал в финал конкурса красоты Elite Model Look Russia. Фото со страницы Юлии Артеменко vk.com

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Тюменка Юлия Артеменко вышла в финал конкурса красоты Elite Model Look Russia. Он состоится 10 октября в Москве. Участвовать будут 14 девушек и шесть парней, которых отбирали на кастингах в 21 городе страны.

В кастингах участвовали парни и девушки от 14 до 22 лет, минимальный рост для девушек 172 см., для парней 182 см. Победительница будет представлять Россию в финале мирового конкурса.

Юле 17 лет, она учится в выпускном классе гимназии №21.

— Для девушки это дебютное участие в крупнейшем конкурсе моделей. Волнуется очень, надеется на победу, - отметила представитель конкурса Мисс Россия в Тюмени Анна Воронова. - Она также планирует участвовать в конкурсе «Мисс Россия-2019». Кроме того, с 23 по 28 октября этого года по приглашению организаторов Moscow Fashion Week Юлия примет участие в модном дефиле в Гостином дворе.

Как сообщают организаторы московского конкурса, национальный отбор моделей возобновлен в России, спустя много лет. С 2018 года его представляет российское агентство Modus Vivendis.