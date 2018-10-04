2018-10-04T13:20:14+03:00
Авто

«Сбербанк Лизинг» поддерживает программу льготного лизинга LADA Largus

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«Сбербанк Лизинг» поддерживает программу льготного лизинга LADA Largus«Сбербанк Лизинг» поддерживает программу льготного лизинга LADA Largus
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«Сбербанк Лизинг» и ПАО «АВТОВАЗ» предлагают специальные условия на приобретение автомобиля LADA Largus в комплектации фургон по программе LADA Leasing с дополнительной выгодой от производителя до 50 000 рублей. Стоимость фургона LADA Largus в рамках программы – от 484 900 рублей. Клиенты компании смогут воспользоваться специальным условием до 31 октября 2018 года.

Клиенты «Сбербанк Лизинга» могут воспользоваться льготными условиями оформления, не требующими предоставление финансовой отчетности – размер минимального аванса составляет 10%, а период рассмотрения заявки не превышает 8 рабочих часов.

«Наша компания последовательно развивает направление коммерческого легкового транспорта и разрабатывает предложения, максимально отвечающие потребностям бизнеса. Участие в программе LADA Leasing позволяет нам предложить предпринимателям эффективный инструмент для развития бизнеса, с минимальными финансовыми и временными затратами», – комментирует Андрей Гетманюк, директор Управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг».

Программа доступна во всех городах присутствия АО «Сбербанк Лизинг» на территории России. Для того чтобы воспользоваться предложением, достаточно оставить заявку на сайте.

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