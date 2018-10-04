СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-04T13:13:46+03:00

Тоболяк стащил на парковке 11 коробок с клеем. Фото УМВД по Тюменской области

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В Тобольске поймали воришку, который утащил из грузовой «Газели» строительные товары. Мужчина вытащил одиннадцать коробок с различными видами клея и герметика.

Пропажу товара обнаружил водитель, который привез их из Новосибирска. Кража произошла в момент, когда он спал в машине на парковке.

Как установили полицейские, поздним вечером мужчина решил отдохнуть после доолгой дороги и уснул. В это время мимо проходил 50-летний тоболяк, воспользовавшись ситуацией, он открыл грузовой отсек и вытащил коробки. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Стражи порядка смогли установить личность злоумышленника и задержать. Не чистый на руку горожанин во всем признался и пояснил, что клей и герметик хотел использовать в личных целях. Товар он хранил в гараже у своего знакомого.

По данному факту возбуждено уголовного дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.