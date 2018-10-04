2018-10-04T12:47:10+03:00
Общество

Пропавший в апреле 79-летний тюменец найден мертвым

Мужчина потерялся в день своего рождения
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени найден мертвым 79-летний Юрий Тарабан. Его тело обнаружено в лесу. Мужчину искали с 17 апреля. В свой день рождения пожилой человек ушел из дома по ул. Ямской и не вернулся. Информация о нем на следующий день появилась в соцсетях, к сожалению, это не помогло.

Тюменец страдал ишемической болезнью сердца и потерей памяти. Вероятно, это стало причиной его гибели. Мужчину искали полицейские и волонтеры. С просьбой о помощи в поисках Юрия Борисовича просили всех горожан. Сегодня общественники из поискового оторяда "Белая сова" сообщили, что мужчина найден мертвым.

- Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации, - сообщили добровольцы поискового отряда.

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