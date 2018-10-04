2018-10-04T12:38:59+03:00
Общество

Любителям животных в Тюмени предлагают шить игрушки на продажу

Вырученные деньги пойдут на корм и лечение бездомным хвостатым
Маргарита КАЛИНКИНА
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Бесплатный мастер-класс по шитью собак и кошек из фетра пройдет 6 октября в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Готовые игрушки будут проданы на благотворительной выставке фестиваля «Рок в защиту животных».

Концерт пройдет 13 октября в YesRockClub (ул. Ленина, 4) в 19.00. Проект выиграл грант конкурса «Моя идея». Собранные на нем средства будут переданы группам помощи животным Тюмени: «ЖиВи» «Верный друг» и «Счастливый кот».

— В Тюмени работают 12 групп помощи животным, где содержатся 5000 бездомных собак и кошек. Не все безразличны к этому явлению — многие волонтеры за свой счет кормят, лечат и оперируют животных. Мы хотим показать, что помочь можно разными способами: пожертвованиями, участием в творческих и музыкальных событиях, созданием вещей своими руками, — рассказала руководитель проекта Дарья Григорьева.

Мастер-класс по изготовлению игрушек проведет педагог Мария Шаповалова. Участвовать могут взрослые и дети старше 8 лет. Каждый сошьет лапку, собаку или кошку. Начало занятия в 15.00.

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