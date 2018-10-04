Тысяча многодетных семей Тюменской области в 2018 году получат бесплатные земельные участки

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-04T12:00:58+03:00

771 семья уже его оформила в собственность

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Бесплатные земельные участки уже получили 6 тысяч 874 многодетных семей Тюменской области. Общая площадь участков составила 749 га. В очереди стоит еще 13 тысяч 276 семей. Большая часть из них – 59,8% - проживает в районах региона, 40,2% - в Тюмени.

Об этом на заседании комитета Тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщил заместитель губернатора, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев.

Он сообщил, что в 2018 году для многодетных выделен 771 участок. Из них 583 участка получили семьи Тюмени. До конца семьям будут выделены еще 229 участков.

- Быть многодетными родителями — большая ответственность. Наш регион поддерживает многодетные семьи, в том числе, и те, что оказались в трудной жизненной ситуации. Главная помощь — в решении жилищных вопросов, — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что наибольшее количество многодетных земельные участки имеют семьи Тюмени (2067), в Заводоуковске их 650, в Ялуторовске - 468, Тюменском районе - 625, сообщает пресс-службе главы региона.