СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-04T11:05:19+03:00

Путешествовали по стране: под Ишимом два автомобиля туристов попали в жесткое ДТП

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В жесткую аварию попала под Ишимом семья из Челябинской области. На автодороге Ишим – Бердюжье 74-летний водитель автомобиля «Вортекс Тинго» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой гранта». В итоге иномрака несколько раз перевернулась.

Жена водителя доставлена с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу. Сам виновник аварии задержан и доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Известно, что супруги путешествовали по стране на автомобиле. Как оказалось, пассажиры встречного автомобиля, попавшего в аварию, тоже.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожого движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.