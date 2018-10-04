Из-за 30 тысяч долга житель Тюмени чуть не лишился автомобиля

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-04T10:10:16+03:00

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Из-за 30 тысяч долга житель Тюмени мог лишиться автомобиля и права ездить за границу. На траспортное средство 48-летнего тюменца на днях наложил арест пристав. Мужчина никак не мог расчитаться за административный штраф.

Горожанин приехал в Службу судебных прставов и сильно возмущался по этому поводу. Но ему объяснили, что все в рамках закона, мужчину поймали пьяным за рулем. К слову нарушитель собирался ехать в ближайшие дни на родину, в одно из государств ближнего зарубежья. На что ему сообщили, что у него ограничен выезд из страны.

Данный аргумент стал последним. Должник в тот же день снова обратился к приставам и предъявил квитанцию об оплате долга, сообщили в областном управлении ССП РФ. После чего исполнительное производство было окончено.