Из-за 30 тысяч долга житель Тюмени чуть не лишился автомобиля
Из-за 30 тысяч долга житель Тюмени мог лишиться автомобиля и права ездить за границу. На траспортное средство 48-летнего тюменца на днях наложил арест пристав. Мужчина никак не мог расчитаться за административный штраф.
Горожанин приехал в Службу судебных прставов и сильно возмущался по этому поводу. Но ему объяснили, что все в рамках закона, мужчину поймали пьяным за рулем. К слову нарушитель собирался ехать в ближайшие дни на родину, в одно из государств ближнего зарубежья. На что ему сообщили, что у него ограничен выезд из страны.
Данный аргумент стал последним. Должник в тот же день снова обратился к приставам и предъявил квитанцию об оплате долга, сообщили в областном управлении ССП РФ. После чего исполнительное производство было окончено.