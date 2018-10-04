Дмитрий Горицкий: формат конкурса «Тюменская марка» доказал свою востребованность

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-04T09:48:04+03:00

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Конкурс «Тюменская марка» проводится в областной столице в 16 раз. Эта цифра говорит, что конкурс востребован, нужен и полезен органам власти, предпринимательскому сообществу и жителям. Об этом в видеообращении к участникам конкурса заявил президент и председатель правления ПАО «Запсибкомбанк», депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий.

«Конкурс – это не просто конкуренция. «Тюменская марка» помогает предпринимателям получить новые знания, установить новые деловые связи, получить ответы на интересующие вопросы. Я искренне желаю участникам пройти все этапы, победить и нести эту победу не только в рамках деятельности в Тюменской области, но и за ее пределами», - подчеркнул он.

Дмитрий Горицкий напомнил, что Тюменская область занимает первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди всех субъектов Российской Федерации. По его мнению, высокий показатель – это результат совместной работы органов государственной власти и предпринимательского сообщества.

«Государственные и муниципальные власти предоставляют предпринимателям налоговые преференции, финансовую и административную поддержку. Опираясь на это финансовое плечо, предприятия могут пройти самый сложный для себя этап – период становления бизнеса. Подтверждением тому является растущее количество представителей малого и среднего предпринимательства в регионе», - пояснил депутат.

Отметим, что в рамах конкурса «Тюменская марка» «народные эксперты» уже начали посещать предприятия. Выезды продлятся до 19 октября. Народное интернет-голосование на сайте marka72.ru пройдет c 28 сентября по 27 октября. Масштабная выставка «Тюменская марка» состоится 26 и 27 октября в спорткомплексе «Центральный». Организаторами конкурса выступают: администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.