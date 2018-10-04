Жителям Тюменской области сложнее всех в УрФО искать работу

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-04T09:33:38+03:00

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В Тюменской области сложнее всего найти работу по сравнению с другими регионами УрФО. На каждую вакансию приходится 5,6 резюме. Поэтому работодатели оказываются в более выгодном положении, нежели соискатели.

Об этом сообщает портал по поиску работы и персонала HeadHunter. Эксперты отмечают, что в России сейчас наблюдается умеренная конкуренция: на одну вакансию в среднем приходится 5,2 резюме. Однако в Уральском федеральном округе конкуренция чуть ниже – 4,3 резюме на место. Проще всего найти заработок жителям Курганской и Свердловской областей.

– Конечно, в разных отраслях ситуация может отличаться: например, в консультировании сегодня сформировался рынок соискателя – вакансий даже чуть больше, чем резюме, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова,

Больше всего желающих трудиться в госорганах и НКО. На одну вакансию тут приходится 23 резюме. Далее идут «Начало карьеры, студенты», «Добыча сырья», «Бухгалтерия, финансы», «Топ-менеджмент» и «Юристы». Как правило, это те сферы, где есть переизбыток специалистов. Наименьшая – в профобластях «Консультирование», «Страхование», «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Автомобильный бизнес».

- Важно, что конкуренция среди рабочих невысока, но растет спрос работодателей и соискателей. Число вакансий за январь-август увеличилось в три раза, а резюме – в два раза. Рабочие специальности действительно становятся популярнее, - подчеркнула Осипова.