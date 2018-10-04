СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-04T09:18:28+03:00

О мужчине ничего не известно почти месяц

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В Тюменском районе продолжаются поиски 35-летнего Михаила Чашникова. Он пропал еще 9 сентбря и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Виктор Михайлович около 17 часов ушел из дома в садоводческом товариществе "Рассвет", что около поселка Боровский и пропал. В был одет в голубую рубашку, светлые шорты и черные туфли.

На вид ему 35 лет, рост 180 см., славянской внешности, среднего телосложения, волосы светло-русые, прическа короткая.

Всем, кто может хоть что-то сообщить о Михаиле Чашникове или его местонахождении, просят позвонить в отдел полиции "Тюменский" по телефону (3452) 30-13-67, дежурная часть 30-02-02, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 727, 793 932, дежурная часть 793 023 или 02. Информацию также ждут волонтеры поискового отряда “Белая Сова - Тюмень” по телефону 8-932-32-39-911 или на почту poisksova@gmail.com.