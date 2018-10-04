Борьба за лог Тюменки: общественники зовут горожан на субботник

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-04T08:56:16+03:00

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Лог реки Тюменки экологи-волонтеры предлагают сохранить в первозданном виде и не застраивать высотками. На охраняемой территории с уникальным для города ландшафтом планируется построить общежитие ТюмГУ.

Горожан призывают встать на защиту исторической части города, где начинается река Тюменка - приток Туры, и завтра, 5 октября, провести там субботник. Добровольцы не только почистят от мусора лог, но и высадят ирисы и девичий виноград.

Экологи напоминают, что статус охраняемой территории за логом был закреплен решением Тюменского облиспоклкома 30 января 1990 года № 15 "Об утверждении охранных зон центральной части города Тюмени". Но весной появилась информация о застройке зеленой зоны и общественники стали добиваться ее отмены. Уже опубликовано более 50 информационных сообщений.

В середине сентября активисты экодвижения "Зеленый хоровод" направили обращение в аппарат губернатора Тюменской области Александра Моора с просьбой "организовать общественный диалог".

- Планы по строительству на территории леса общежитий ТюмГУ были озвучены Главным управлением строительства Тюменской области, - пояснил экоактивист Дмитрий Велижанин. - Для этих целей в 2012 году решением городской думы назначение земли на территории лога было изменено с Р2 (зона природных ландшафтов) на ОД2 (общественно-деловые зоны). Однако при этом изменения в проект зон охраны исторической части Тюмени не вносились, зона охраняемого природного ландшафта в логе реки Тюменки не изменялась.

Лог реки Тюменки находится в федеральной собственности, все решения по нему могут быть приняты только с участием областных властей. Кроме того, известно, что прокуратура вынесла представление о необоснованности передачи земель под застройку. Сейчас активисты просят также Росприроднадзор разобраться в законности застройки.

Экологи предлагают построить общежитие в этой же части города - на улице Ленина, где запланирован снос высотного долгостроя.

- На месте дома планировалось создать зеленый уголок. Уж лучше сохранить старый! К тому же речка и ее берега - не самое лучше место для строительства, - отмечает Велижанин.

Тюменские экологи предлагают не просто сохранить лог, а создать здесь ландшафтный парк.

- Парк в логу предусмотрен Генпланом развития города, - напомнил Дмитрий. - Так зачем от него отступать. С учетом рельефа здесь можно создать потрясающую зону отдыха длиной не меньше 2 км, которая гармонично будет сочетаться с набережной. Не забывайте, что у нас два лога - один до улицы Перекопской, другой после нее - и оба они являются охраняемой территорией.

За основу создания рекреационной территории общественники предлагают взять дипломные работы студентов ТГУ и ТИУ, среди них есть достойные проекты, передает "Мегатюмень".