66 томов уголовного дела педофила из Ишима передали в суд

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-04T08:23:46+03:00

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Уголовное дело из 66 томов на педофила из Ишима передано в суд. Вечером 8 января 2018 года 53-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой. Он менее месяца был на свободе после очередного освобождения из мест заключения.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за покушение на изнасилование, разбой, грабежи, изнасилование, применение насилия к сотруднику милиции. В общей сложности в местах лишения свободы ишимец провел около 23 лет.

В декабре 2017 года уголовника выпустили из колонии строгого режима №6 в Ишиме, где отбывал наказание за грабеж. После освобождения ему было предоставлено место для проживания в отделении социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и освободившихся из учреждения УФСИН.

Вечером 8 января он на перекрестке увидел девочку, которая шла одна по ул. Чехова. Через несколько домов злоумышленник увидел заброшенный дом и затащил туда. Там он надругался над ребенком и сбежал.

В тот же день было возбуждено уголовное дело. В поисках педофила следователи взяли биологические образцы у более 3,1 тысяч мужчин города. Преступник был найден по ДНК. 28 июня насильника задержали и взяли под стражу. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяем.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Теперь педофила ждет суд, который определит наказание.