2018-10-04T07:52:52+03:00
Спорт

Горожанам предлагают пятницу 5 октября начать с армейской зарядки

Всех желающих будут ждать в сквере Пограничников
Маргарита КАЛИНКИНА
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Горожанам предлагают пятницу 5 октября начать с армейской зарядки. Фото Сергея МехнинаГорожанам предлагают пятницу 5 октября начать с армейской зарядки. Фото Сергея Мехнина
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Армейская зарядка пройдет в Тюмени 5 октября в сквере Пограничников. Ее проведет известный в городе атлет и лидер движения Street Workout and StreetLifting России Сергей Мехнин. Всех желающих ждут в 6 часов утра в любую погоду.

Напомним, что Армейские зарядки в Тюмени стала уже традиционной и проходит три раза в неделю с 6 утра в разных местах города. Место проведения участники выбирают самостоятельно, заранее списываясь друг с другом. Ребята отмечают, что утренняя зарядка помогает организму проснуться и легче войти в рабочий процесс.

- Отличный повод вспомнить будни солдата и получить заряд бодрости на весь день - говорят они.

В сквере Пограничников зарядка продлится 40 минут и для всех участников бесплатна. Ограничейний по возрасту, весу и физическим возможностям нет.

Подробная информация в официальной группе движения

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