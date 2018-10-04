2018-10-04T08:35:13+03:00
Общество

Уникальные дубы Тюмени болеют и требуют лечения

В администрации города пока на эти цели нет денег
Марина АНТОНОВА
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Уникальные дубы Тюмени болеют и требуют лечения. Фото Дмитрия ВелижанинаУникальные дубы Тюмени болеют и требуют лечения. Фото Дмитрия Велижанина
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Порядка ста дубов насчитали волонтеры-экологи на улицах Тюмени. Но большинство из них болеют и дают очень мало желудей. «Зеленые» уже несколько лет собирают семена, чтобы вырастить из них деревца, а затем высадить на улицах и в скверах.

- Дубы - очень редкое и ценное дерево в городе. Из полутора миллионов растений их всего около ста в возрасте старше 15 лет, - говорит руководитель общественного направления по озеленению Тюмени "Деревья городу" Дмитрий Велижанин. - К сожалению, многие из них заражены мучнистой росой, возбудителями которой являются сумчатые грибы-паразиты.

В сентябре по запросу волонтеров специалисты департамента городского хозяйства провели обследование деревьев и подтвердили, что дубы болеют.

- Причинами болезни могут быть повреждения дерева насекомыми либо заморозками. Наибольшее развитие болезнь получает при умеренной влажности и высокой температуре воздуха. Для точного определения возбудителя болезни необходимо проведение фитопатологического анализа листьев и побегов растений. Администрация города не располагает необходимым для этого оборудованием и на данные работы финансирование не предусмотрено. Возможность проведение таких мероприятий будет рассмотрена при определении источника финансирования, - сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

Неравнодушные тюменцы надеются, что деньги появятся.

- Деревья достаточно 1 -2 раза в сезон обработать специальными смесями, - пояснил Дмитрий Велижанин.

Пока же он предлагает горожанам взять на рассаду семена дуба и других деревьев. Прорастить их дома, а затем вырастить на даче или у дома до размера, пригодного для высаживания в городе.

Напомним, что экологи-добровольцы составляют карту красивых и редких деревьев Тюмени. Они собирают их семена и раздают всем желающим. Так, кроме дуба в городе найдены клён канадский и клён татарский. Семена деревьев можно получить у Дмитрия на субботнике, который пройдет завтра, 5 октября с 16 часов в логу реки Тюменки. Добровольцев также ждут в субботу, 6 октября, с 12 часов там же. Горожанам предлагают почистить от мусора участок длиной 100 метров.

Фото Дмитрий Велижанина

Фото Дмитрий Велижанина

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