Тюменцев приглашают на творческие встречи с экспертами кинофестиваля «Ноль Плюс»

СЕГОДНЯ 06:03 2018-10-04T06:56:42+03:00

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Жителей Тюмени приглашают сегодня, 4 октября, на творческие встречи с участниками Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс».

В Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) с тюменцами встретится кинокритик, профессор киноведения, отборщик и директор по международным связям Международного фестиваля детско-юношеского кино в Исфахане (Иран) Хамед Солейманзадех, начало – в 10.00. Собравшихся ждет лекция и диалог по темам: «Роль фантастических сказок в детском кино», «Черты и особенности героев сказок в детском кино. В чем должна состоять специфика героев сказок, чтобы заинтересовать детскую аудиторию?», «Обзор существующих подходов к юному зрителю в мировом детском кино».

А уже в 11 часов здесь же для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча с основателем и президентом коллекции лучшей мировой рекламы ABC Show Иваном Владимировичем Чурилиным. На сегодняшний день показы Коллекции ABC Show прошли более чем в 50 городах России. Лондонская Advertising Producers Association признала егопервым по количеству показов. На встрече планируется обсудить, как создать крутую рекламу и войти в рейтинги креативности. И о том, что такое рейтинги креативности. Демонстрация лучших рекламных роликов мировой рекламы, лауреатов международных фестивалей.