2018-10-04T05:10:19+03:00
Звезды

Ж/д вокзал Тюмени 4 октября станет концертной площадкой

Пассажиров будут развлекать местные именитые музыканты
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ж/д вокзал Тюмени 4 октября станет концертной площадкой. Фото 2gis.comЖ/д вокзал Тюмени 4 октября станет концертной площадкой. Фото 2gis.com
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Зал ожидания железнодорожного вокзала Тюмени сегодня, 4 октября, станет большой концертной площадкой. С 16 до 18 часовздесь состоится концерт юменских творческих коллективов. Выступления пройдут в рамках проекта «Музыка на вокзалах». Это подарок пассажирам от Свердловской магистрали в честь 15-летия со дня образования ОАО «РЖД».

Выставки и концерты на железнодорожных вокзалах – старинная традиция, которая берет свое начало с середины XIX века, когда вокзальные комплексы являлись не только объектами транспортного значения, но и центрами активной общественно-деловой жизни городов, выполняли культурно-просветительскую миссию. На железнодорожном вокзале Тюмени регулярно проводятся мероприятия социальной и культурной направленности: фотовыставки, театрализованные представления, танцевальные флешмобы, концерты.

Пассажиры тюменского вокзала услышат аранжировки сочинений a cappella и популярные произведения отечественной и зарубежной песенной классики в исполнении вокального ансамбля «Санрайз». Певец и композитор Сергей Дьяконов-Дьяченков выступит с легендарными ретро-шлягерами и популярными романсами. А любители народной песни смогут спеть вместе с хором имени Цыбульского.

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