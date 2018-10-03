2018-10-03T16:27:00+03:00
Звезды

Жители Тюмени смогут зачитать любимые стихи на конкурсе «Маяковский-батл»

Литературные состязания пройдут 27 октября
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Тюмень готовится к проведению необычного городского конкурса. 27 октября в областном центре пройдет «Маяковский-батл», посвященный 125-летию со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского. Все желающие смогут прочитать стихи собственного сочинения, а также продекламировать Маяковского.

Конкурс будет проходить в форме батла, где участники одновременно получат творческое задание, которое необходимо выполнить в течение 10 минут. После представления творческих результатов жюри выберет трех финалистов. Они получат дополнительное задание. По истечении 10 минут финалисты представят результаты заданий, жюри определит победителя.

Лучших исполнителей выберут в каждом жанре по возрастным категориям: дети 4 – 6 лет, дети 7 – 10 лет, подростки до 11 – 14 лет, молодежь 15 – 24 года, взрослые от 25 лет. Лучшие участники получат дипломы и призы, сообщает администрации города. Мероприятие пройдет в Доме культуры «Водник».

КУДА ЗВОНИТЬ

Подать заявку на участие в конкурсе «Маяковский-батл» можно до 20 октября по адресу: г. Тюмень, ул. Судоремонтная 1-а, МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ОСП «ДК «Водник», тел./факс 45-93-44, Выхристюк Олеся Валерьевна, Стольникова Анастасия Алексеевна, Васильева Дарья Валериевна. Е-mail: dkvodnik@mail.ru. Участие в конкурсе платное, с положением можно ознакомиться на сайте организатора.

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